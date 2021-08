Tommaso Pobega ha diversi ammiratori in giro per la Serie A: il giovane centrocampista del Milan è infatti nel mirino di Udinese, Sampdoria e Cagliari. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche che ieri pomeriggio a Casa Milan si è presentato il ds dei sardi Capozucca per parlare proprio del prodotto del settore giovanile rossonero.