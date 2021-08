Milan, Pobega in stand-by dopo l'infortunio di Kessie. Ma le trattative per il prestito andranno avanti

Il futuro di Tommaso Pobega si deciderà nelle prossime settimane. L'infortunio di Kessie e l'attesa per definire il possibile acquisto di Adli potrebbero, però, cambiare leggermente le cose, bloccando la sua cessione fino a Milan-Cagliari. Ciò non significa, comunque, che le trattative per la cessione in prestito del classe 1999 non vadano avanti.