Milan-Popovic: i rossoneri hanno battuto la concorrenza di Real Madrid e il Barcellona

Salvo clamorosi colpi di scena, Matija Popovic, attaccante classe 2006, è destinato a vestire presto la maglia del Milan. Il serbo è in scadenza con il Partizan Belgrado il prossimo 31 dicembre e i rossoneri sono vicini a chiudere il suo arrivo a zero a Milanello. La giovane punta compirà 18 anni il prossimo 8 gennaio e potrà firmare il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi.

Le parti sono davvero vicine e la fumata bianca dovrebbe arrivare prestissimo. Si tratta di un grande colpo in prospettiva del Milan che si appresta ad assicurarsi le prestazioni di uno dei talenti più interessanti in circolazione tanto che su di lui c'erano diversi top club europei. In particolare, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno battuto la concorrenza di Real Madrid e Barcellona.