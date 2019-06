Milan, previsti tre annunci in settimana. Parte la gestione Giampaolo

Sarà un’altra settimana molto importante per il futuro del Milan. Dopo le ufficialità di Paolo Maldini come direttore tecnico, e Zvonimir Boban nel ruolo di chif football officer, i rossoneri nel corso della settimana che parte oggi ufficializzeranno altri tre acquisti. Il primo è Frederic Massara, che andrà a riempire la casella di direttore sportivo e lavorerà a stretto contatto con Maldini e Boban nella costruzione della squadra, quindi sia nella fase di vendita che in quella degli acquisti. Ma verrà ufficializzato anche l’arrivo di Marco Giampaolo, il nuovo allenatore che prenderà le redini della squadra lasciata da Gattuso tre settimane fa. L’ex tecnico della Samp, firmerà un contratto biennale con opzione sul terzo, a circa 2 mln netti a stagione. Con lui partirà una nuova era, un nuovo modo di intendere calcio. Il Milan dopo anni si affiderà ad un allenatore esperto, che ha fatto gavetta sui campi di provincia e non vede l’ora di misurarsi in una grande piazza, vivendola come una sfida personale. Giampaolo nei prossimi mesi dovrà sfruttare al meglio l’occasione della vita, e il Milan spera di ritrovare con lui bel gioco e personalità, due elementi che da anni sono assenti in campo. Durante la settimana verrà annunciato anche Rade Krunic, centrocampista bosniaco acquistato dall’Empoli per 8 milioni più bonus. Il 25enne domani effettuerà le visite mediche e sarà un nuovo giocatore rossonero, il primo rinforzo della gestione Boban-Maldini, una pedina che potrà essere utile nel corso della prossima annata. Ma sarà un mercato lungo e faticoso, fatto di acquisti e cessioni, e fino al 2 settembre ci sarà molto da lavorare per la dirigenza milanista, come ha affermato l’amministratore delegato Gazidis, al momento dell’annuncio di Boban in società, l’obiettivo è sempre lo stesso: “Costruire un Milan sempre più competitivo e di successo".