Milan, prima di Florenzi solo 3 operazioni in entrata in 10 anni con la Roma

L’arrivo al Milan di Alessandro Florenzi rompe un digiuno di operazioni di mercato tra Milan e Roma che durava dall’estate 2015. In quella circostanza, i rossoneri prelevarono dai giallorossi Andrea Bertolacci per 21 milioni e Alessio Romagnoli per 25. La terza operazione fatta tra i due club nell’ultimo decennio è quella del gennaio 2015, quando Mattia Destro venne prestato dalla Roma al Milan dietro il corrispettivo di 500 mila euro.