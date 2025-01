Milan, pronta nuova offerta per Gimenez: 33-34 milioni

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul trasferimento di Santiago Gimenez al Milan e spiega che il club rossonero è pronto nelle prossime ore ad aumentare l'offerta per il Feyenoord, club che parte da una valutazione di 40 milioni di euro. Secondo la rosea, il club di via Aldo Rossi è orientato ad arrivare fino a quota 33-34 milioni di euro, compresi i bonus legati al rendimento dell’attaccante e alle vittorie di squadra.

Col giocatore è già stato raggiunto un accordo di massima. Il vero scoglio è la società olandese che preferirebbe perdere il suo centravanti solo in estate e per questo motivo, al momento, non vuole concedere sconti all'iniziale valutazione.

Nella giornata di ieri il presidente del Milan Paolo Scaroni s'è così espresso sul calciomercato del Milan: "Walker aggiunge un po' di personalità? Il suo palmares parla da solo. E' un giocatore che vuole vincere e aggiungerà forza e passione al nostro Milan. "Il mercato di gennaio è sempre difficile, non sono sicuro che ce la faremo a gennaio. Siamo molto attenti a creare un Milan forte, non solo fuori dal campionato dove abbiamo vinto una Supercoppa da sfavoriti. In campionato non sempre abbiamo fornito prove all'altezza".