Milan, quale sarà il futuro di Abraham? Con la Roma si parlerà anche di Saelemaekers

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina la rosa attuale del Milan e, in vista della prossima stagione, divide i giocatori in tre gruppi: chi verrà confermato, chi è in bilico e chi partirà al termine di questo campionato. Tra coloro che sono bilico c'è per esempio Tammy Abraham, arrivato la scorsa estate in prestito secco dalla Roma. Per essere confermato dovrà quindi essere preso a titolo definitivo dai giallorossi (o comunque dovrà essere rinnovato il prestito), con cui si dovrà discutere anche del futuro di Alexis Saelemaekers che si trova di fatto nella stessa situazione dell'inglese.

Dopo il derby di Coppa Italia, Abraham ha parlato così in conferenza stampa del suo futuro: "Se mi piacerebbe restare al Milan? Non conosco il mio futuro ora. Il Milan è un grandissimo club, molto appassionato. Voglio lottare fino alla fine per questo club. Restare non dipende solo da me".