Milan, Rakitic potrebbe approdare in Italia

Ivan Rakitic, accostato in più di una cicostanza al Milan, è ormai al passo d'addio a Barcellona e nelle ultime settimane starebbe spingendo per approdare alla Juventus. I bianconeri sono interessati a lui per sostituire Khedira infortunato, ma le esose richieste del croato, che si aggirano intorno agli 8 milioni a stagione, e altri nomi che Paratici sta prendendo in considerazione proprio per lo stesso motivo, è tutt'altro che certo che la trattativa tra il club juventino e i catalani, prosegua portando i suoi frutti. A riportarlo è il Corriere di Torino.