Milan-Rebic, il ds dell'Eintracht: "Confermato lo scambio di prestiti con A. Silva"

Il ds dell’Eintracht Francoforte, Fredi Bobic, ha confermato lo scambio di prestiti con il Milan, che prevede il passaggio di Rebic in rossonero e di André Silva al club tedesco: "Ha guardato la partita accanto a me, adesso può andare. Come ci eravamo promessi, ci diremo addio a fine giornata. Trasferirsi in Italia è il suo desiderio più grande". Ad ammetterlo è il direttore sportivo del cub tedesco, Bobic: "In cambio avremo André Silva dal Milan, che sarà con noi domani e svolgerà le visite mediche. Faremo uno scambio fra questi due giocatori. Sarà un prestito biennale. Domani sistemeremo tutto e poi spiegheremo nei dettagli, ma ci sarà uno scambio tra questi due giocatori". Insomma, affare fatto.