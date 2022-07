Milan, Renato Sanches ha preso tempo: quanto aspettanno Maldini e Massara prima di cambiare obiettivo?

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Il Milan ha di fatto raggiunto un principio di accordo con il Lille per Renato Sanches (10 milioni di euro più bonus), mentre manca ancora quello con il portoghese, il quale ha preso tempo nella speranza che il PSG possa tornare in corsa e offrirgli nuovamente un contratto da 6 milioni a stagione (i rossoneri sono fermi a 3,5 milioni). Lo riferisce Tuttosport che si chiede quanto aspettanno Maldini e Massara prima di salutarlo e andare su altri obiettivi come per esempio Douglas Luiz dell'Aston Villa.