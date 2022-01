Milan, resta viva la pista Diallo: il senegalese piace per la sua duttilità

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, resta viva in casa rossonera la pista che porta ad Abdou Diallo, difensore che il PSG valuta 25 milioni di euro. Per ora non c'è nessuna trattativa in corso, ma il giocatore senegalese piace in via Aldo Rossi soprattutto per la sua duttilità visto che può giocare sia da centrale che da terzino sinistro.