Milan (ri)acceso sul campo e sul mercato. 2 marzo e 20 aprile: derby infuocati. Botman: ore calde

Dopo la clamorosa vittoria nel derby di campionato contro l'Inter, il Milan sfrutta l'ondata di entusiasmo e di positività per asfaltare la Lazio nei quarti di Coppa Italia con le reti di Leao, Giroud (doppietta) e di Kessie, guadagnandosi, così, l'accesso alle semifinali della competizioni da giocarsi nuovamente contro l'Inter i prossimi 2 marzo (in casa) e 20 aprile (in trasferta). Il Milan si è riacceso. Sul campo e sul mercato.

Motori riaccesi

Il campo, ieri sera, ha confermato quanto possano essere devastanti le potenzialità della squadra di Pioli. La sfida contro la Lazio - in gara secca - non poteva considerarsi una passeggiata, ma Giroud e compagni sono stati bravissimi a rendere tutto molto semplice grazie ad un gioco tornato ritmato e ad un contesto ambientale che, dopo il derby di sabato scorso, è più trascinante che mai. Certo, bisognerà confermare questo ritorno ad altissimi livelli nelle prossime decisive partite, ma il Milan sembra davvero aver riacceso i suoi motori.

Agente Botman a Milano

Motori che, dopo un gennaio sconfortante, potrebbero riscaldarsi già oggi in chiave calciomercato. Nelle prossime ore, infatti, l'agente di Sven Botman potrebbe incontrare la dirigenza rossonera a Milano, dove risiede in questi giorni come testimoniato da una foto pubblicata dallo stesso procuratore ieri sugli spalti di San Siro. Il Milan, d'altronde, ha scelto l'olandese del Lille per rinforzare la sua difesa in estate. Se ne potrebbe parlare - e magari concludere - presto.