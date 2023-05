Milan, riecco Noah Okafor: ma la Red Bull è un osso duro

MilanNews.it

Nella rassegna degli attaccanti papabili per un posto in rossonero, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha riproposto anche il nome dello svizzero Noah Okafor. L'attaccante del Salisburgo era già stato accostato al Milan a più riprese e le parti si sono affrontate anche ai gironi di Champions League lo scorso autunno. Il problema non è tanto l'operazione in sè: il calciatore si svincola tra un anno, non avrebbe intenzione di rinnovare, e per questo potrebbe essere acquistato a una somma vicina ai 20 milioni di euro. La difficoltà sta nel trattare con la galassia Red Bull che i suoi talenti non li lascia andare via tanto facilmente.