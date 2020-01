Milan, Rodríguez al Fenerbahce può dare il via libera per Robinson

Il futuro di Ricardo Rodríguez sarà al Fenerbahce. L’affare può finalmente andare in porto dopo il via libera della Federcalcio turca, che aveva momentaneamente bloccato il mercato in entrata del club di Istanbul per ragioni di Fair Play Finanziario. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la cessione dello svizzero può dare il via libera per Antonee Robinson, 22enne terzino sinistro del Wigan che piace tanto ai dirigenti del Milan.