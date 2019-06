Milan-Roma, testa a testa per Veretout

Ceballos ma non solo: il Milan è in pressing anche su Veretout. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si profila un testa a testa con la Roma. Stando all’indiscrezione, i rossoneri hanno pareggiato l’offerta dei giallorossi sull’ingaggio (2.5 milioni a stagione). Il duello si sposterà quindi sui bonus, legati al raggiungimento dell’obiettivo Champions. Sia Milan che Roma, in ogni caso, ritengono eccessivi i 25 milioni di valutazione della Fiorentina.