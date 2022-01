Milan, rumors su Kessie: la Juve ci prova. L'operazione è molto difficile

Secondo quanto riportato dai colleghi di SerieANews.com, ci sarebbe una nuova pretendente per Franck Kessie: la Juventus. Il club bianconero, nel mentre è in chiusura l'affare Vlahovic, potrebbe ben presto discutere con il centrocampista ivoriano la possibilità di passare a zero in bianconero alla scadenza del suo contratto con il Milan. Si sottolinea, comunque, che l'operazione sarebbe molto complicata.