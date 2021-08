Milan scatenato: altri due colpi in canna sul mercato

Le previsioni di mercato del Milan dopo la metà di questo mese erano proiettate su 3-4 acquisti prima del 31 agosto, ultimo giorno disponibile per i trasferimenti estivi. Uno è già arrivato e si tratta di Alessandro Florenzi, terzino destro che verrà ufficializzato oggi dopo le visite mediche di ieri. Poi gli altri due saranno Pietro Pellegri e Tiémoué Bakayoko, entrambi potrebbero arrivare in prestito, uno dal Monaco e l’altro dal Chelsea. L’attaccante ex Genoa ha già l’accordo con i rossoneri, ora manca quello con i francesi. L’intesa di massima è su un prestito di un milione con diritto di riscatto a sei milioni, che può diventare obbligo a determinate presenze di Pellegri. Manca l’ultimo ok da parte del Monaco. E prima del prestito il giocatore dovrà rinnovare. Bakayoko invece ha già rinnovato fino al 2023 dunque bisognerebbe trovare solo l’intesa finale con il Chelsea. Anche qui si ragiona con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un Milan scatenato sul mercato, che poi lavorerà nell’ultima settimana al colpo più importante: un giocatore di qualità che sappia giocare sia come trequartista che ala destra. Ed è qui che la dirigenza concentrerà i suoi sforzi nelle ore finali del calciomercato, per completare una sessione dove in totale potrebbe mettere a segno 10 operazioni in entrata tra acquisti e riscatti.