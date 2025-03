Milan, sei panchine di fila per Tomori: il difensore può partire in estate

Stagione fra alti e bassi quella di Fikayo Tomori. Il difensore del Milan dopo aver disputato 13 partite, e una anche con la fascia da capitano al braccio, da novembre era scivolato un po' nelle gerarchie perdendo il posto salvo poi riconquistarlo fra gennaio e febbraio scorso. Poi dopo l'espulsione di Empoli sono arrivate solo panchine compresa quella in Champions League a San Siro contro il Feyenoord (sei di fila dopo aver saltato per squalifica la gara contro il Verona di campionato).

Sirene dalla Premier League

Chissà cosa staranno pensando adesso in società. Nel mese di gennaio, il centrale era finito nel mirino del Tottenham che aveva offerto 25 milioni di euro. In quel frangente il club rossonero declinò la proposta degli Spurs puntando forte sul calciatore. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, a giugno le strade potrebbero anche separarsi e non sarebbe da escludere che in estate tornino le sirene dalla Premier League ma per il momento non ci sarebbero novità a riguardo.

Obiettivo riprendersi il posto in squadra

Intanto Tomori pensa al presente. Il difensore infatti lavora sodo a Milanello pensando soltanto al termine della stagione. L’intenzione del giocatore infatti è quella di riguadagnarsi il posto in squadra perso facendo ricredere Sergio Conceiçao e dando il suo contributo per la conquista da parte del Milan di un posto in Europa.