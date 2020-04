Milan sempre sulle tracce di Koopmeiners: il centrocampista piace anche all'Everton

In vista della prossima stagione, il Milan è al lavoro per rinforzare il centrocampo e per questo motivo i rossoneri sono sempre sulle tracce di Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar e nazionale olandese Under 21 che viene definito da alcuni come il "nuovo Van Bommel". Lo riferisce Tuttosport che spiega che il giocatore piace anche all'Everton di Carlo Ancelotti.