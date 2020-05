Milan, sempre viva l’idea Florentino: Paqueta da sistemare

In casa Milan resta viva l’idea di portare in rossonero il centrocampista del Benfica Florentino Luis. La pista svelata a gennaio e relativa ad uno dei centrocampisti più promettenti del panorama continentale potrebbe essere portata avanti anche con lo stravolgimento societario e dirigenziale atteso a fine campionato. Tanto più che il club portoghese risulta tra i principali estimatori di un esubero rossonero a tutti gli effetti come Paqueta. L’inserimento del brasiliano in un’ipotetico fronte con i lusitani è tutt’altro che da escludere. Così come resta valida la pista che potrebbe rinverdire l’interesse della Fiorentina per l’ex giocatore del Flamengo. Insomma, in attesa di comprendere il destino dei contratti più caldi da rinnovare, i rossoneri lavorano per impostare il proprio futuro.