Milan, settimana importante per Meitè e Simakan. Intanto parte Duarte

Il mercato del Milan sta entrando nel vivo. I rossoneri sono a caccia di rinforzi per tamponare i tanti infortuni che stanno condizionando le scelte di Stefano Pioli. Intanto prima mossa in uscita per Massara e Maldini che hanno ceduto in prestito Leo Duarte al club turco del Basaksehir, un movimento che potrebbe essere un segnale per l’ingresso di Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo individuato ormai da mesi come rinforzo per il pacchetto arretrato. I rossoneri offrono quindici milioni più un paio di bonus, mentre la richiesta dei francesi è di 20 milioni. Si sta cercando di limare le differenze per trovare un accordo, anche perché il Lipsia è sempre in agguato su Simakan. A centrocampo il nome caldo è quello di Soualiho Meitè del Torino. Si stanno intensificando i contatti con l’entourage del giocatore e con il Torino, si prova a definire sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il 26enne francese andrebbe a puntellare il centrocampo di Pioli, costantemente in emergenza. La Fiorentina e il Parma sono su Andrea Conti che ha diversi estimatori anche all’estero.