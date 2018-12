Si allontanano i rinforzi per l’attacco a gennaio. Il quotidiano La Repubblica in edicola stamane si sofferma sulle strategie di mercato del Milan in vista della sessione invernale. La ricerca di un centravanti si sta rivelando più complicata del previsto. Sfumati Ibra e Quagliarella - si legge - è in salita anche Pato. A centrocampo, invece, si continua a lavorare per Fabregas.