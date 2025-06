Milan, si cambia anche in difesa: obiettivi per ogni reparto

Il Milan è pronto a muoversi anche in entrata sul mercato. In questa prima fase di offseason, anche alla luce delle cessioni che sono state o stanno venendo perfezionate, i rossoneri hanno potuto delineare degli obiettivi di mercato precisi, grazie al lavoro di Tare e Massimiliano Allegri. Emerge, come sottolinea il Corriere dello Sport, che ogni zona del campo avrà bisogno di rinforzi e quindi anche in questa estate si andrà incontro a una piccola rivoluzione rossonera.

Nello specifico ci saranno movimenti in difesa, in attesa di capire come si risolverà la questione Theo Hernandez. Per sostituirlo, da via Aldo Rossi hanno già pronte delle soluzioni: la prima è Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal, in scadenza nel 2026 e con una buona esperienza in campo internazionale; la seconda è Maxim De Cuyper del Bruges, seguito già da tempo e su cui c'è l'interesse di diversi club. Anche al centro però arriveranno innesti: la partenza di uno tra Tomori e Thiaw aprirà il campo a un nuovo nome. Per ora l'obiettivo è Giovanni Leoni del Parma ma su di lui c'è mezza Serie A.