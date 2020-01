Milan, si è bloccato l'affare Todibo: ecco perchè

Jean-Clair Todibo non è più il primo nome della lista del Milan per la difesa: i rossoneri volevano puntare su di lui sia per il presente che per il futuro, ma purtroppo non sono riusciti a convincere il giovane centrale francese che non ha mai nascosto di voler tornare al Barcellona. Lo stesso club catalano non ha accettato la formula del prestito con diritto di riscatto. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.