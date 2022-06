Milan, situazione terzo portiere: Mirante potrebbe rinnovare, Plizzari verso un nuovo prestito

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport parla questa mattina anche della situazione portieri in casa rossonera: ad Antonio Mirante potrebbe rinnovare ed essere quindi confermato come terzo portiere, mentre per Alessandro Plizzari potrebbe esserci un nuovo prestito. Lo scenario potrebbe cambiare se questa estate dovesse esserci la partenza di Daniel Maldini e allora a quel punto Plizzari, per un discorsi di liste, potrebbe restare.