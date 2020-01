Milan, sondaggio per Duncan ma la richiesta di 20 mln ha raffreddato la pista

Nel caso in cui dovesse andare in porto lo scambio Kessie-Politano con l'Inter, il Milan dovrebbe poi prendere un nuovo centrocampista e per questo avrebbe fatto un primo sondaggio nelle scorse ore per Duncan del Sassuolo. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega però che la richiesta di 20 milioni di euro del club emiliano ha raffreddato gli entusiasmi milanisti.