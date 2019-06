Il Milan è a caccia di rinforzi per il centrocampo. Oltre a Torreira, i rossoneri stanno monitorando anche la situazione di Praet, altro pallino di Giampaolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe effettuato un sondaggio anche per Madragora, centrocampista di proprietà dell’Udinese reduce da un Europeo Under 21 sottotono. È un giocatore che non dispiace al tecnico Giampaolo.