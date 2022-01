Milan, strada in salita per Thiaw: non sarà facile convincere lo Schalke

Prosegue la trattativa per il difensore Malick Thiaw, ma non sarà facile convincere lo Schalke, che lo valuta non meno di 10 milioni di euro. Il Milan, invece, non vuole andre oltre i 6 milioni e mezzo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la strada appare in salita a quattro giorni dal termine del mercato. Strappare il sì dello Schalke a determinate condizioni non sarà facile. Anche perché Thiaw, oltre a essere un titolarissimo, piace anche ad altri club europei.