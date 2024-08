Milan su Abraham, ma i rossoneri non intendono inserire Okafor o Saelemakers nella trattativa

Il Milan è alla ricerca di un altro attaccante e il profilo di Tammy Abraham è sempre tra quelli valutati dal Diavolo che però, come riporta stamattina Tuttosport, non ha intenzione di inserire né Okafor né Saelemaekers come contropartite. I due giocatori rossoneri sono molto apprezzati dalla Roma, ma i giallorossi, secondo il Milan, sottostimano il loro valore e questo aspetto non piace al club di via Aldo Rossi che pensa che il belga valga più di 15 milioni così come lo svizzero.

Questi i numeri con la Roma di Abraham che ha dovuto saltare gran parte della stagione 2023-2024 per un grave infortunio al ginocchio:

PRESENZE SERIE A: 8

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE TOTALI: 12

MINUTI IN CAMPO: 328'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 1