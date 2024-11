Milan su Belahyane: sondaggio confermato, l'entourage del giocatore è a conoscenza dell’interesse rossonero

Nelle ultime ore, il nome di Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 del Verona che fino a questo momento in stagione ha collezionato 11 presenze in Serie A, è stato accostato al Milan. Il giocatore marocchino ha attirato l'attenzione del Diavolo, ma anche di alcuni club stranieri come Chelsea e Marsiglia. Lo riferisce stamattina Il Corriere di Verona.

Conferme su questa indiscrezione di mercato arrivano da Matteo Moretto che su X ha pubblicato questo aggiornamento: "Reda Belahyane, centrocampista del Verona, è seguito da diversi club italiani e stranieri. In lista c’è anche il Milan: sondaggio confermato. L’entourage del giocatore è a conoscenza dell’interesse rossonero. Rettifica: il Milan potrebbe iscriverlo in lista Serie A perché è un classe 2004. Gli under 22 sono illimitati per il nostro campionato".