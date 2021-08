Milan, su Castillejo c'è sempre il Betis. Per Krunic si è fatto avanti lo Spezia

Come riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina, Samu Castillejo resta sempre nel mirino del Betis Siviglia: per lo spagnolo è infatti sempre più probabile un ritorno in patria. In uscita anche Rade Krunic, per il quale si è fatto avanti lo Spezia negli ultimi giorni, ma non è escluso che possa spuntare qualche altro club interessato al bosniaco nei prossimi giorni.