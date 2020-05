Milan su Kouassi del PSG: Rangnick lo aveva già segnalato al Lipsia

In vista della prossima stagione, il Milan è al lavoro per rinforzare la difesa e tra i potenziali obiettivi c'è anche Tanguy Kouassi, centrale classe 2002 del PSG. Lo riferisce Tuttosport che spiega che il giocatore è in scadenza di contratto e quindi potrebbe sbarcare a Milanello a parametro zero in estate. Il francese piace da tempo a Ralf Rangnick che lo aveva già segnalato anche al Lipsia.