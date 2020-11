Al termine della stagione, Florian Thauvin potrebbe lasciare il Marsiglia a parametro zero. Il giocatore francese, infatti, è in scadenza di contratto con l’OM e non sembra intenzionato a rinnovare. Il Milan sta osservando la sua situazione, ma si tratta di una pista complicata visto come - come riporta Tuttosport - il giocatore chiede 5 milioni di ingaggio.