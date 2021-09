Milan, Theo brilla e fa gola al PSG. Contratto in scadenza 2024, presto si discuterà di rinnovo

Theo Hernandez gioiello del Milan e pezzo pregiato sul mercato. Il terzino spagnolo fa da tempo gola al Paris Saint-Germain, una ragione in più per accelerare per il rinnovo del contratto. L'accordo attuale scade al 2024: presto i rossoneri, scrive il Corriere dello Sport, si siederanno al tavolo per arrivare al prolungamento. Al momento, non ci sono avvisaglie di particolari problemi all'orizzonte, anche se gli ultimi precedenti lasciano comunque il dubbio che sia il caso di muoversi.