A gennaio il Milan prenderà anche un difensore centrale. Il nome in cima alla lista è quello del francese Jean-Clair Todibo. Come riporta Tuttosport, il giocatore - che ha dato l’ok ai rossoneri - spinge per lasciare il Barcellona. I catalani chiedono 20 milioni di euro, mentre Maldini e Boban non vorrebbero andare oltre i 10 milioni. Si continua a trattare.