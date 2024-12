Milan, Tomori via solo a titolo definitivo. La sua valutazione è di 25 milioni

Fikayo Tomori può lasciare il Milan a gennaio? È una domanda da porsi nel momento in cui l'inglese pare finito nella lista dei partenti, ma solo con un trasferimento a titolo definitivo. La valutazione è di circa 25 milioni di euro e, almeno per ora, non ci sono ancora offerte di un certo livello. La Juventus, sull'onda di quanto fatto con Kalulu in estate, potrebbe essere interessata, ma solo con un prestito con diritto di riscatto, senza l'obbligo.

In Arabia Saudita, durante la Supercoppa italiana, potrebbe esserci un primo sondaggio. Di fronte ci saranno, appunto, Juventus e Milan, con i rapporti che continuano a essere più che amichevoli. Va detto che Tomori potrebbe anche avere mercato in Inghilterra, visto che la nazionalità non è un freno bensì un incentivo. Alcuni club di Premier League potrebbero muoversi, anche se forse non di primissimo livello.

Tomori nelle ultime settimane non è più un titolare, per Paulo Fonseca. E per questo motivo la situazione si è complicata, tanto da indurlo a guardarsi intorno anche per il mercato invernale. A questo punto però il Milan vorrebbe monetizzare per poi reinvestire, probabilmente su un altro difensore, più giovane. Il contratto di Tomori però è ancora molto lungo, visto che è in scadenza al 30 giugno del 2027.