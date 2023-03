Milan, torna di moda Scamacca: i rossoneri pensano all'attaccante del West Ham

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ritorno di fiamma in casa Milan per quanto riguarda l'attacco. Secondo repubblica.it, il club rossonero starebbe nuovamente pensando a Gianluca Scamacca, centravanti ex Sassuolo già cercato in passato dal Diavolo. Il bomber italiano, passato in estate al West Ham e di recente "scaricato" dal suo agente, ha finora giocato 25 partite, di cui 15 da titolare, segnando 7 gol con la maglia del club inglese.