Milan-Torreira, contatti con l’agente: prima le uscite, le ultime

Un contatto esplorativo per verificare la fattibilità dell’operazione. Da una parte gli uomini mercato del Milan, dall’altra l’entourage del centrocampista dell’Arsenal, Lucas Torreira. Dai rossoneri è stata ribadita la volontà di arrivare al giocatore, ma non subito poiché impossibilitati da un punto di vista economico. Il Milan ha fatto sapere che prima dovrà essere fatta qualche uscita, magari anche importante, per fare cassa e poi eventualmente reinvestire. Al momento non sono nate trattative concrete per Torreira, seppure ci sia un forte gradimento da parte di Giampaolo (che vi abbiamo raccontato già qualche settimana fa). Il Milan si muove. Prima le uscite, poi - eventualmente - Torreira...