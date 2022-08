Milan, trovata l’intesa con il Cosenza per Brescianini

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta Sportiva, Milan e Cosenza hanno trovato l'intesa per il trasferimento in Calabria di Marco Brescianini, giovane centrocampista classe 2000 cresciuto nel settore giovanile rossonero. Nelle scorse settimane, le due società avevano già chiuso un altro affare, vale a dire lo sbarco in rossoblù di Marco Nasti (in prestito).