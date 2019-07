Milan, tutte le punte (tranne Piatek) sul mercato: possibile ricavo da quasi 100 milioni

Una difesa da rinforzare al più presto e un centrocampo quasi da rifondare. Ma è in attacco, come riporta La Gazzetta dello Sport, che le mosse del Milan possono subire le accelerate più potenti. Piatek a parte, infatti, praticamente tutte le punte rossonere sono sul mercato

NUOVA CESSIONE - Dalle cessioni di Suso, Cutrone e André Silva, la società milanista può ricavare una somma vicina ai 100 milioni. Un tesoretto di tutto rispetto da poter reinvestire in sede di campagna acquisti. Il Monaco ha messo nel mirino André Silva, il quale - nonostante le buone sensazioni lasciate a Milanello - si ritrova nella stessa situazione di un anno fa, quando giocò (e segnò al Barcellona) in tournée prima di salutare per il Siviglia. Se partirà anche stavolta, lo farà a titolo definitivo: il Milan chiede 25-30 milioni.

PATRICK DA CONVINCERE - Cutrone è finito nei radar del Wolverhampton, che dovrà offrire almeno 25 milioni di euro per strappare il sì del Milan. Poi ci sarà da convincere lo stesso calciatore, che sembra così attratto dall’idea di trasferirsi ai Wolves. Per Suso, invece, è in corso una trattativa con la Roma, ma c’è ancora distanza tra le parti.