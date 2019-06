Milan, Tuttosport: "Kramaric sempre più vicino"

Il Milan continua a monitorare la situazione di Kramaric. Dalla Germania è rimbalzata la voce di un accordo tra il club rossonero e il giocatore, ma il suo agente ha subito smentito. Al momento non c’è una trattativa ufficiale, ma qualcosa - riporta Tuttosport - bolle in pentola. L’attaccante croato si trova bene all’Hoffenheim, che per lasciarlo partire chiede non meno di 40 milioni. Cifra decisamente alta. Secondo il Milan, Kramaric potrebbe essere la spalla ideale di Piatek, ma bisogna trattare.