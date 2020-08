Milan, Tuttosport titola: "Bakayoko scalpita"

Proseguono i contatti tra Milan e Chelsea per Bakayoko. Come riporta Tuttosport, il centrocampista francese attende con trepidazione il semaforo verde per tornare a Milanello. Le due società stanno trattando sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni, cifra che i rossoneri giudicano troppo alta. La questione dovrebbe risolversi nelle prossime settimane: Bakayoko vuole essere a disposizione di Pioli il prima possibile per integrarsi subito nel 4-2-3-1 del tecnico emiliano.