Milan, Under metterebbe d'accordo area tecnica e proprietà rossonera

In caso di partenza di Suso, il Milan ha già in mente il suo sostituto, cioè Cenzig Under, il quale potrebbe sbarcare a Milanello proprio in cambio dello spagnolo. L'attaccante turco della Roma ha solo 22 anni, ha una grande voglia di riscatto e per questo metterebbe d'accordo in un colpo solo l'area tecnica e la proprietà rossonera. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.