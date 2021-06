Milan, Van de Beek tra le opportunità per il centrocampo

Ci sarebbe anche Donny van de Beek tra gli obiettivi del Milan per il centrocampo. L'olandese ha trovato poco spazio al Manchester United (solo 19 presenze in Premier nell'ultima stagione) e potrebbe finire sul mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, per il club rossonero potrebbe essere un'opportunità vantaggiosa in prestito se i Red Devils dovessero decidere di lasciarlo partire.