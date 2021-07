Milan, vicino l’accordo definitivo per Tonali: gli ultimi dettagli

Il Milan e il Brescia si sono ulteriormente avvicinati per l’acquisto definitivo di Sandro Tonali. Ieri c’è stato un incontro tra le parti per provare a dare un’accelerata alla trattativa e infatti i rossoneri hanno ottenuto un ulteriore sconto dal presidente Massimo Cellino, ma serve l’ultimo passo per chiudere definitivamente l’acquisto. Limare gli ultimi dettagli burocratici e attendere l’ok finale della proprietà Elliott sull’operazione. Il Milan aveva già versato nelle casse del Brescia dieci milioni di euro, ora però potrebbe offrire alle Rondinelle altri 12-13 milioni e il cartellino di Giacomo Olzer, ottenendo così un sostanzioso sconto rispetto ai 35 milioni pattuiti la scorsa estate con il Brescia. Ultimi dettagli e poi Tonali sarà nuovamente un giocatore del Milan. L’obiettivo è provare a chiudere definitivamente la trattativa entro domenica in modo da organizzare tutto per il ritiro dell’otto luglio a Milanello dove Stefano Pioli conta di avere a disposizione anche il mediano. Il lavoro della dirigenza rossonera in questa operazione è stato molto importante, e anche la collaborazione di Cellino è stata vitale per riuscire ad arrivare ad un punto d’incontro e concludere una telenovela che ormai dura da oltre un mese. S’intravede finalmente il traguardo di questa lunga trattativa.