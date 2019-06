Milan, virata su Lovren in caso di "no" di Kabak

Sul tavolo di Kabak, giovane difensore in uscita dallo Stoccarda, ci sono le offerte di Bayern e Milan. Il giocatore dovrebbe sciogliere le sue riserve tra oggi e domani. Nel caso in cui dovesse optare per i bavaresi, il club rossonero - come riporta Tuttosport - riattiverebbe con forza l’interesse per Lovren del Liverpool. Il Milan, infatti, ha sempre tenuto vivi i contatti con l’entourage italiano dell’esperto croato.