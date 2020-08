Milenkovic è l'altro pezzo pregiato della Fiorentina. Milan e Atletico sempre alla finestra

41 presenze stagionali e 5 gol segnati. E' questo l'ottimo score di Nikola Milenkovic, centrale classe '97 di proprietà della Fiorentina. In molti aveva indicato quella appena conclusa come la stagione del definitivo salto di qualità per il serbo e forse così è stato. Milenkovic è stato uno dei sempre titolari della squadra viola, con Montella prima e con Iachini poi. Ed inevitabilmente i suoi numeri hanno attratto gli interessenti di tante squadre, italiane ed estere. All'interno dei confini della Serie A il difensore è seguito da tempo dal Milan: il suo agente Fali Ramadani ne ha spesso discusso con la dirigenza rossonera, con la Fiorentina potrebbero rientrare discorsi riguardanti uno scambio con Lucas Paquetà ma pure la cancellazione di quel diritto al 50% degli introiti per la cessione da parte dell'Eintracht Francoforte di Ante Rebic. Insomma il discorso è complesso e va oltre il singolo giocatore. Milenkovic però ha esitmatori anche all'estero: dall'Inghilterra sono arrivati tanti sondaggi, in Spagna il suo nome è seguito dall'Atletico Madrid.