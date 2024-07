Milik verso la Turchia: la Juventus vuole in prestito Broja per sostituirlo

vedi letture

Il calciomercato degli attaccanti continua a muovere pedine importanti in tutte le squadre d'Europa, soprattutto in Serie A. In attesa di capire chi sarà il nuovo numero 9 del Milan, con Alvaro Morata in pole position, la dirigenza rossonera potrebbe ritrovarsi costretta a cancellare dalla lista degli obiettivi un nome seguito con insistenza nel corso di queste settimane: Armando Broja.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, l'uscita di Milik verso la Turchia, in direzione Besiktas più per l'esattezza, potrebbe sbloccare l'arrivo dell'albanese alla Juventus, che al Chelsea lo chiederebbe con la formula del prestito. Al momento, comunque, ancora nessuna novità importante e concreta sarebbe stata registrata in merito, ma i contatti piuttosto frequenti fra le parti potrebbero far decollare la trattativa prima di quanto ci si possa effettivamente immaginare.