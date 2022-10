MN - Alciato sul rinnovo di Leao: "Ottimista? Forse oggi non tanto, ma mi fido di Maldini"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Alciato, giornalista per Amazon Prime Video, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul rinnovo di Leao: "Se sono ottimista? Non lo so, forse oggi non tanto... Ma anche lì mi fiderei, fossi un tifoso del Milan, di Paolo Maldini: fino ad ora non ha sbagliato un colpo praticamente".