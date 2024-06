MN - Baiocchini: "Il Milan ha l'accordo con Zirkzee e può pagare la clausola, ma manca ancora l'intesa sulle commissioni"

Dopo la conferenza stampa a Milanello di Zlatan Ibrahimovic, che ha annunciato Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan, Manuele Baiocchini, giornalista di SkySport, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it per commentare le parole dello svedese.

Si è parlato anche da Zirkzee. Qual è la situazione?

"La risposta su Zirkzee è positiva dal punto di tecnico, Ibra ha detto che è un giocatore forte che può accendere San Siro. Poi, però, ha tirato una frecciatina a chi gestisce l'olandese: ha detto che il Milan non fa beneficenza, i numeri devono quadrare. Il chiaro riferimento è alle commissione che chiede l'agente di Zirkzee. A che punto è la trattativa? Il Milan ha l'accordo con il giocatore ed è pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro al Bologna, ma manca ancora l'intesa sulle commissioni. La conferenza ha permesso ad Ibra di lanciare un messaggio a Kia Joorabchian: se volete venire alle nostre condizioni bene, se invece volete esagerare andremo su altri giocatori perchè il Milan ha anche altre opzioni per l'attacco".